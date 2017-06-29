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Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен

29.06.2017 20:30
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Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен

Подписание соглашения об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы позволит улучшить конкуренцию на рынке и добиться честных цен.

Об этом в комментарии Обозревателю заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова.

"Чем больше Украина будет интегрироваться в европейские рынки по всем направлениям, тем у украинцев будет больше возможностей получать честную конкурентную цену. Стратегически это очень правильно. Это открывает новые возможности и для производителей, и для потребителей. В моем понимании ключевой момент - повышение конкуренции на рынке", - отметила Белькова.

Она подчеркнула, что сейчас рынок электроэнергии в Украине глубоко монополизирован.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европа, энергетика, соглашение
 
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