Кто поможет Украине «убить» Petya

29.06.2017 17:48

На борьбу с вирусом Petya вышли лучшие контрразведчики мира

По информации пресс-службы СБУ, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности Департамента контрразведывательной защиты интересов государства начал сотрудничать с партнерскими правоохранительными органами, специальными службами иностранных государств и международными организациями, специализирующимися на кибернетической безопасности.

Речь идет, прежде всего, о специалистах ФБР США, Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, полицейской службы ЕС (Европол), а также ведущих институтов по борьбе с киберпреступностью.

Сейчас эксперты совместно продолжают совместные мероприятия по локализации распространения вредоносного программного обеспечения PetyaA. Также устанавливают источники атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков. Пока удалось установить механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритмы работы.

«Проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы и нарабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса, нейтрализации других негативных последствий этого чрезвычайного происшествия», — добавили в СБУ.

Источник: Politeka