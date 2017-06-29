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Найближчими днями в Україні буде спека у супроводі гроз і граду
На території України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про град і грозах в західних областях країни. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, інформує replyua.net.
За даними Укргідрометцентру, 29 червня вдень в західних областях місцями грози, град, шквали 15-20 м / с. На сході без опадів, температура вдень до + 33 °. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. У центрі України без опадів, температура вдень до + 33 °. У північних областях мінлива хмарність, температура - до + 32 °.
Раніше на своїй Facebook-сторінці відомий синоптик Наталка Діденко попередила, що саме з сьогоднішнього дня українцям варто готуватися до періоду справжньої спеки, оскільки температура повітря підніметься до + 27 ° + 32 °, а місцями і до + 30 ° + 34 °. За даними експерта, опади будуть локальними, переважно невеликими, але з грозами, в західних областях і на сході України і у Дніпропетровській області. На решті території - сухо сонячно ясно», - написала вона.
Також Діденко зазначила, що на послаблення спеки у Києві варто сподіватися вже в неділю, а ось на наступному тижні очікується суттєве похолодання.
Теги: Украина, Донбасс, погода, град, гроза, жара
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