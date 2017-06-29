НАТО: условий для реализации политической части "Минска" нет

29.06.2017 21:58

Минские соглашения являются базисом для достижения мира в Донбассе, однако в НАТО не видят условий для реализации их политических положений. Об этом украинским журналистам заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель альянса, сообщает LIGA.net.

По его словам, пока не выполнены положения минских соглашений по безопасности, продолжаются обстрелы, говорить о возможности выборов и специального статуса для ОРДЛО не приходится.

Представитель НАТО отметил, что минские соглашения важны тем, что подтверждают территориальную целостность Украины и оккупированную часть Донбасса нужно реинтегрировать в Украину мирным путем.

Ранее группа "ИС" сообщала, что НАТО увеличивает военный потенциал, чтобы не допустить повторения военной интервенции как в Украине.

Источник: http://sprotyv.info