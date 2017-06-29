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НАТО: условий для реализации политической части "Минска" нет
Минские соглашения являются базисом для достижения мира в Донбассе, однако в НАТО не видят условий для реализации их политических положений. Об этом украинским журналистам заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель альянса, сообщает LIGA.net.
По его словам, пока не выполнены положения минских соглашений по безопасности, продолжаются обстрелы, говорить о возможности выборов и специального статуса для ОРДЛО не приходится.
Представитель НАТО отметил, что минские соглашения важны тем, что подтверждают территориальную целостность Украины и оккупированную часть Донбасса нужно реинтегрировать в Украину мирным путем.
Ранее группа "ИС" сообщала, что НАТО увеличивает военный потенциал, чтобы не допустить повторения военной интервенции как в Украине.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, война, Минск, НАТО, Минские договоренности
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