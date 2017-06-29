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Обжалованию не подлежит: суд разрешил судить Януковича заочно
Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.
"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции", – отметил судья Владислав Девятко, передает УП.
"Суд решил осуществлять специальное судебное разбирательство в отношении Виктора Федоровича Януковича. Постановление обжалованию не подлежит", – зачитал он.
Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.
В свою очередь, адвокаты возмутились, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражение против действий суда.
После этого государственное обвинение начало зачитывать обвинительный акт в отношении Януковича.
Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение Виктору Януковичу в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины во время видеодопроса 28 ноября 2016 года.
14 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России и в Совете Федерации РФ, чтобы ознакомиться с оригиналами письма Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ в Украине и дальнейших обращений.
17 января 2017 года Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.
20 января Печерский райсуд разрешил проводить заочное расследование в отношении Януковича по делу о госизмене Главной военной прокуратуре.
16 марта Верховная Рада приняла законопроект об осуществлении в разумные сроки специального предварительного расследования и судебного производства (заочно). 11 апреля президент Петр Порошенко подписал этот закон.
4 мая Оболонский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича, а 26 июня провел первое слушание дела по существу.
В марте Луценко заявлял: "Учитывая небольшое количество объема доказательств – 25 томов и около 50 свидетелей – мы сможем уже в этом году, надеюсь, ко Дню Независимости, получить судебный приговор (для Януковича)".
Военная прокуратура просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.
Защита экс-президента, сбежавшего в Россию в 2014 году, заявляет, что Янукович не может приехать в Украину из-за угрозы его жизни, а также считает рассмотрение дела процессуально невозможным.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, суд, Янукович
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