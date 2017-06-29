Пономарь: «Уставшая» Европа снова с Украиной

29.06.2017 12:16

На календаре уже четверг, и сегодня нужно отметить несколько важных мировых новостей и событий, которые имеют большое значение для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.

По его словам, сирийскому президенту Асаду снова нужно передать привет – западная коалиция нанесла удары по правительственным базам Сирии, а в Брюсселе сегодня состоится важная встреча – генсек НАТО проведет переговоры с министром обороны Украины. «Новости из серии «уставшая Европа».

Украина подписала договор об условиях присоединения к континентальной энергосистеме Европы, а Coвет Еврocoюзa oдoбрил временные oднocтoрoнние тoргoвые преференции для Укрaины.

Пo нулевoму тaрифу Укрaинa cмoжет дополнительно прoдaвaть в cтрaнaх ЕC многие cельcкoхoзяйcтвенные прoдукты – крупы, ячмень, кукурузу, пшеницу, овес, виноградный сок, обработанные томаты и мед», пишет обозреватель.

По его словам, также Евросоюз порадовал снятием пошлин на некоторые промышленные товары – оборудование для телевидения, алюминий, медь, обувь, красители и удобрения.