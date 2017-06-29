Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко поручил изменить Конституцию: о чем будет поправка

29.06.2017 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко поручил изменить Конституцию: о чем будет поправка

Глава государства Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус аннексированного полуострова

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус полуострова Крым в составе Украины.

Об этом заявил народный депутат Верховной рады от Радикальной партии и член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь.

«Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — сказал Чижмарь.

При этом он не уточнил, каким будет статус Крыма после внесения поправок.

Как писала Politeka, депутат Семен Семенченко рассказал о результатах поездки в район административной границы с аннексированным Крымом. Крроме того, украинцы установили туалет на границе с оккупированным Крымом с очень красноречивой надписью.Ранее стало известно, что в оккупированном Россией Крыму участились случаи пищевого отравления людей

Источник: https://politeka.net 


Теги: Донбасс, Конституция, изменение, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх