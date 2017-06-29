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Представление на арест Добкина: появилась реакция политика
Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин отреагировал на информацию об аресте
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
Так, политик утверждает, что готов к встрече с Генеральной прокуратурой. «Я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ», — пишет он.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой лишить депутатской неприкосновенности Добкина. Позже стали известно, что Луценко внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Добкина.
Луценко отмечал, что в действиях Добкина усматривают признаки «умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением». «Оппозиционера» также обвиняют в содействии мошенничеству с целью захвата 78 га земельных участков в Харькове стоимостью более 220 млн грн.
Сам Добкин заявлял, что представление на снятие иммунитета можно расценивать как «давление на оппозицию». Он также говорил, что знает, как в ГПУ «срочно искали подходящие кандидатуры». «Как все произошло, у меня задокументировано. И я поделюсь этими данными, когда Генпрокуратура официально озвучит свои планы по представлению и передаст документы в Верховную Раду», — подчеркивал нардеп.
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, депутат, арест, Верховная Рада, Добкин
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