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Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара
Погода в пятницу, 30 июня, в Украине будет жаркой, при этом на севере и центре страны будут идти грозовые дожди.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Днем на западе без существенных осадков. Также ничего существенного в южной части и на востоке, лишь на Харьковщине - отдельные локальные грозовые дожди", - отметила синоптик.
По словам Диденко, жара остается практически повсеместно и будет достигать +27 ... +34 градусов, лишь на западе фронт несколько сбросит градусы - до +25 ... +29.
В Киеве в пятницу температура воздуха будет достигать +30 ... +32 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 29 июня, в городах Украины:
Ужгород - +30 ... +32
Львов - +26 ... +28
Ивано-Франковск - +28 ... +30
Тернополь - +28 ... +30
Черновцы - +28 ... +30
Хмельницкий - +28 ... +30
Луцк - +26 ... +28
Ровно - +28 ... +30
Житомир - +30 ... +32
Винница - +30 ... +32
Одесса - +33 ... +35
Николаев - +33 ... +35
Херсон - +33 ... +35
Симферополь - +33 ... +35
Кропивницкий - +32 ... +34
Черкассы - +30 ... +32
Чернигов - +30 ... +32
Суммы - +30 ... +32
Полтава - +30 ... +32
Днепр - +32 ... +34
Запорожье - +33 ... +35
Донецк - +33 ... +35
Луганск - +33 ... +35
Харьков - +32 ... +34
Киев - +30 ... +32
На большинстве территории Украины безумная жара начнет спадать с воскресенья, 2 июля, сообщает Наталья Диденко.
Она отметила, что ослабление жары придет в западные области Украины уже в субботу.
"В воскресенье температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока. Там пока будет свирепствовать жара", - отметила Диденко.
Синоптик добавила, что в Киеве с начала следующей недели вообще будет прохладно - +21...+25 градусов.
"Так что держите голову крепко, потому что такой карамболь с температурой воздуха, что трудно держать равновесие. Но держим", - подытожила Диденко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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