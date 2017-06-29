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США согласились предоставить Украине летальное оружие
Комитет Сената Соединенных Штатов принял проект военного бюджета, предусматривающий предоставление Украине летального оружия
Как сообщает издание The Washington Post, сенаторы предлагают выделить Украине 500 млн долларов.
«Утвержденная в среду вечером версия военного бюджета США предусматривает выделение Украине 500 млн долларов для борьбы с сепаратистами, которых поддерживает Россия», — сказано в сообщении.
Следует уточнить, что всего на оборонные расходы США планирует потратить 621,5 млрд долларов, из которых 75 млрд пойдут на военные операции за рубежом.
По информации издания, на обороноспособность Восточной Европы США планируют потратить 4,6 млрд долларов.
«В комитете считают, что США должны делать больше для предотвращения российской агрессии. Это касается как деятельности России за рубежом, так и в киберпространстве», — подчеркивается в тексте сообщении.
Напомним, 8 июня посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что после подписания оборонного соглашения между двумя государствами в Оттаве рассматривают вопрос о предоставлении Киеву летального вооружения.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на WP
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, летальное вооружение
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