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У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
29.06.2017 13:55
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что тема военного конфликта на востоке Украины постоянно появляется в повестке дня контактов России и США на различном уровне.
Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Известия", передает Апостроф.
Карасин напомнил, что при прежней администрации президента США Барака Обамы работал формат помощника президента РФ Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая уже ушла в отставку.
"Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу. В Вашингтоне эту идею поддержали. Ждем, кого назначат, и возобновим этот важный диалог", - отметил замглавы МИД России.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, АТО
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