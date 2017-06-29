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У Тернопільській області люди перекрили трасу через страшне вбивство випускниці
Жителі селища міського типу Вишнівець Тернопільської області в четвер, 29 червня, перекрили міжнародну трасу М-19 з вимогою провести відкрите розслідування вбивства 17-річної випускниці, яке відбулося 26 червня. Про це інформує replyua.net. За словами односельців, поліція відмовляється інформувати рідних про хід розслідування вбивства, а також замовчує факти, пише Наш День.
Саме тому жителі Вишнівець та прилеглих сіл в двох місцях перекрили міжнародну трасу, що йде через селище на Рівне. За даними Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, жорстоке вбивство дівчини сталося після згвалтування. За даними судмедекспертизи, смерть настала від проникаючого ножового поранення в область серця. Згодом в поліції повідомили, що в пікеті взяли участь близько півсотні осіб. Крім цього, там відзначили, що траса була перекрита близько години.
«Сорок п'ять хвилин була перекрита міжнародна траса М-19 недалеко від селища Вишнівець. Місцеві жителі вимагали від співробітників поліції термінового розкриття вбивства сімнадцятирічної дівчини. Люди стверджували, що правоохоронці недостатньо прикладають зусиль, щоб знайти кривдника випускниці », - сказано в повідомленні. До пікетувальників звернувся керівник ГУНП області Олександр Богомол, який пояснив селянам, що подробиці розслідування правоохоронці розголошувати не має права, оскільки це може зашкодити слідству. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб винні були покарані.
Теги: Донбасс, убийство, Тернопольская область, выпускники
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