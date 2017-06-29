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Украинцев сегодня могут оставить с носом фантастическим способом

29.06.2017 10:19
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Украинцев сегодня могут оставить с носом фантастическим способом

В ночь с 29 на 30 июня состоится так называемая всемирная дистанционная коррекция носа

«Фантастическое» мероприятие состоится в 2.30 по киевскому времени и в 7.30 по Нью-Йорку. Проводить сеанс будет скандально известный психотерапевт, кандидат медицинских наук Анатолий Кашпировский.

Все будет происходить непосредственно в Нью-Йорке, в зале ресторана «Националь».

«Фантастичность этой необычной акции заключается не только в моментальном (за три минуты) исправлении носа у тысяч людей, что само по себе в высшей степени парадоксально и поразительно, но и в абсолютном отсутствии при этом любых визуальных, аудио- и видеоконтактов со мной как с источником данного программирования. Желающие участвовать в предлагаемой акции в момент применения моих невидимых и неслышимых действий могут спокойно находиться как в самом Нью-Йорке, так и далеко за его пределами», – рассказал Кашпировский.

По его словам, желающие принять участие в сеансе должны лежа или сидя в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой, не стремясь при этом уснуть или что-либо почувствовать.

При этом не рекомендуется трогать нос рукой за один час до начала и спустя шесть часов после сеанса.

Напомним, Кашпировский получил известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», транслировавшимся на канале Центрального телевидения СССР.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, Нью-Йорк, фантастика, нос, сеанс
 
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