- Синоптик: сильная жара накроет Украину10:50
- Нацбанк шокировал украинцев свежим курсом валют10:37
- Украинцев сегодня могут оставить с носом фантастическим способом10:19
- Ряды «олимпийцев» редеют09:41
- Порошенко: Война на Донбассе – не в интересах Путина09:04
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Шахраї знову вчепилися у клієнтів ПриватБанку08:00
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- У Раді Євросоюзу затвердили торговельні преференції для України07:25
Украинцев сегодня могут оставить с носом фантастическим способом
В ночь с 29 на 30 июня состоится так называемая всемирная дистанционная коррекция носа
«Фантастическое» мероприятие состоится в 2.30 по киевскому времени и в 7.30 по Нью-Йорку. Проводить сеанс будет скандально известный психотерапевт, кандидат медицинских наук Анатолий Кашпировский.
Все будет происходить непосредственно в Нью-Йорке, в зале ресторана «Националь».
«Фантастичность этой необычной акции заключается не только в моментальном (за три минуты) исправлении носа у тысяч людей, что само по себе в высшей степени парадоксально и поразительно, но и в абсолютном отсутствии при этом любых визуальных, аудио- и видеоконтактов со мной как с источником данного программирования. Желающие участвовать в предлагаемой акции в момент применения моих невидимых и неслышимых действий могут спокойно находиться как в самом Нью-Йорке, так и далеко за его пределами», – рассказал Кашпировский.
По его словам, желающие принять участие в сеансе должны лежа или сидя в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой, не стремясь при этом уснуть или что-либо почувствовать.
При этом не рекомендуется трогать нос рукой за один час до начала и спустя шесть часов после сеанса.
Напомним, Кашпировский получил известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», транслировавшимся на канале Центрального телевидения СССР.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Нью-Йорк, фантастика, нос, сеанс
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Информационная война России и Украины: о "беспределе" в Киеве сняли фатастический триллер (ВИДЕО)
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Синоптик: сильная жара накроет Украину10:50
- Нацбанк шокировал украинцев свежим курсом валют10:37
- Украинцев сегодня могут оставить с носом фантастическим способом10:19
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- Внучка Чарли Чаплина сыграет в продолжениях "Аватара"09:50
- Ряды «олимпийцев» редеют09:41
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Порошенко: Война на Донбассе – не в интересах Путина09:04
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- КПВВ Майорск: параллельные вселенные. ВИДЕО19:40
- Евроинтеграционный, антироссийский проект губит украинскую государственность19:18
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе