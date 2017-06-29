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В России рассказали, что отбирают у украинских туристов на границе Крыма

29.06.2017 20:45
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В России рассказали, что отбирают у украинских туристов на границе Крыма

Туристы с материковой Украины везут в Крым запрещенные в РФ товары.

Об этом заявил Россельхознадзор, пишет Сегодня.

По данным ведомства, за минувшую неделю на полуостров не пустили 402 кг продуктов, которую нашли в ручной клади и багаже граждан Украины.

"Обнаружено 210 кг фруктов, 133 кг овощей, 13 кг картофеля, 30 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 10 кг муки, 26 единиц посадочного материала, а также 1 кг прочей продукции растительного происхождения", – заявили в Россельхознадзоре.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, продукты, товар
 
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