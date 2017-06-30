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Единственный в Украине производитель легированной стали для оборонпрома теряет рентабельность из-за дефицита лома
Меткомбинат "Днепроспецсталь", который является самым крупным производителем легированной стали в Украине, испытывает проблемы из-за дефицита металлолома. Об этом рассказал коммерческий директор предприятия Сергей Касьян, передает "БизнесЦензор".
Так, в случае прекращения действия пошлины в размере 30 евро с тонны на вывоз лома, украинским металлургическим предприятиям придется конкурировать между собой за сырье.
"Для нас вопрос пошлины – это вопрос рентабельности нашей продукции. Чем меньше дефицит, тем спокойнее обстановка на рынке. Когда его не будет хватать, все большие игроки будут конкурировать по цене. Придется перебивать друг у друга объемы лома, потому что без него мы просто не выживем"., - рассказал Еасьян
Легированная сталь – сталь, содержащая специальные добавки (никель, хром, вольфрам и т.д.), повышающие ее прочность, жаростойкость, устойчивость к коррозии. В частности, такая сталь используется в оборонной промышленности.
Напомним, 8 июня Верховная рада продлила срок действия пошлины на вывоз лома в размере 30 евро с тонны до 2019 года. Однако президент пока не подписал утвержденный парламентом законопроект.
Теги: Украина, Донбасс, сталь, сырье, металлолом, Верховная Рада, оборонная промышленность
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