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Импортозамещение с треском провалилось: россияне были вынуждены отказаться от замены украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ
Несмотря на громкие заверения о полном вытеснении украинских комплектующих из техники ВС РФ, россияне передумали менять украинские двигатели на своих военных кораблях. Оправдываются, что это "нецелесообразно". Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на "Российский Диалог".
О том, что украинские двигатели на кораблях ВМФ России не будут замещены, на Международном военно-морском салоне заявил глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов. Он заявил, что в данном случае импортозамещение является "нецелесообразным", так как на долгое время выведет военные судна России из строя. Кроме того, россиянин признал, что это еще и "экономически нецелесообразно", то есть, обойдется РФ в кругленькую сумму.
Отметим, что Кремль был вынужден объявить о замещении украинских комплектующих после того, как в 2014 году Киев полностью заблокировал военно-техническое сотрудничество с агрессором.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, двигатель, корабли
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