КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, УЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ, РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

30.06.2017 18:02

Представители Государственной пограничной службы говорят, что за первые месяцы текущего года количество украинцев, которые едут в Россию, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, существенно выросло.

В этом году Россию посетили примерно два миллиона наших соотечественников. Правда, количество россиян, едущих в Украину, тоже несколько возросло.

Ранее говорилось, что с момента вступления в силу безвизового режима, 33 украинца получили отказ во въезде в страны Европейского Союза по разным причинам.

Источник zi.dn.ua