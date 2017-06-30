Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи

30.06.2017 10:39

Появились подробности проекта оборонного бюджета, который уже успел одобрить сенат Соединенных Штатов Америки. В частности, авторы законопроекта предлагают выделить Украине около 500 миллионов долларов для борьбы с российско-террористическими войсками и, наконец, предоставить Киеву летальное оружие. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Американские средства массовой информации отмечают, что подготовленный законопроект, одобренный еще в среду, включает в себя выделение Украине материальной помощи в размере 500 миллионов евро и открывает Украине путь к получению летального оружия. Кроме того, 4,6 миллиарда долларов будут распределены на Европейскую инициативу сдерживания, в рамках которой Пентагон намерен усилить безопасность восточной Европы. Примерно 100 миллионов долларов от этой суммы пойдут странам Балтии для борьбы с потенциальной российской агрессией.

К слову, ранее мы сообщали, что сенат США одобрил проект военного бюджета, в случае принятия которого Украина может получить летальное оружие.