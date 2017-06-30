Организаторы "Евровидения" приняли решение о санкциях к Украине

30.06.2017 10:21

Европейский вещательный союз (EBU) официально уведомил Киев о применении штрафа за запрет въезда в Украину российской конкурсантки «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. В соответствии с обнародованным решением, украинские власти «недостаточно сотрудничали» с организаторами «Евровидения». Сумма штрафа не раскрывается, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Рекомендацию о штрафе дал комитет по регламенту EBU. Тогда организаторы конкурса указали, что сумма будет значительной.

Как отметили в EBU, рекомендация назначить штраф, помимо конфликта с Самойловой, учитывает «серьезные задержки при подготовке конкурса», которые происходили по вине Украины.

Напомним, украинские власти в конце марта запретили на три года въезд в страну певице Юлии Самойловой за выступление в Крыму без разрешения Киева. После введения запрета в отношении Самойловой глава EBU Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение. В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины и не требовать впустить россиянку.

Европейский вещательный союз, пытаясь уладить конфликт, выступил с предложением организовать дистанционное выступление Самойловой в песенном конкурсе. Однако от этой идеи отказались уже в России.

Глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания, ссылаясь на имеющуюся у него информации, Европейский вещательный союз готовит к Украине свой отдельный иск, «наказывая UA: PBC по политическим причинам».

Источник Факты.