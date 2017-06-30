Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"

30.06.2017 22:34

По словам предателя, луганские "беркутята" не сразу перешли на сторону пророссийских оккупантов. Им якобы "некуда было деваться". Практически все сотрудники луганского отдела специального подразделения милиции "Беркут" изменили присяге на верность народу Украины и перешли на сторону пророссийских сепаратистов, поскольку после кровавых событий Евромайдана в отношении них открыли уголовные производства, сообщает "Диалог.UA".

Это рассказал, оправдываясь за свой поступок, один из командиров "МВД ЛНР", ранее служивший в "Беркуте". По его словам, руководители силовых структур Украины, пришедшие вместо "кадров Януковича", инициировали возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников милицейского спецназа "Беркут" - луганским "беркутятам" инкриминировали превышение служебных полномочий во время силового разгона Евромайдана в 2013 году, а также массовые убийства украинских граждан в феврале 2014 года. "Когда Янукович смылся, я не собирался воевать против Украины. Мы ехали из Киева в подавленном состоянии, с чувством, что нас всех просто подставили. Мы думали только о том, как бы не выгнали со службы... Но потом оказалось, что в отношении нас возбуждены уголовные дела". А тут пришли болотовцы со своей "ЛНР", да еще россияне выступили с предложением перейти к ним на службу. Варианта было три: тюрьма в Украине, служба в России или война в Луганске. Я выбрал третий", - рассказал сепаратист. По его словам, в случае, если бы в его отношении не было открыто уголовное производство, он мог бы эвакуироваться на север Луганской области и не пойти на службу к боевикам "ЛНР". Также бывший командир "Беркута" утверждает, что его подразделение долгое время сохраняло "нейтралитет", а в июле 2014 года Болотов даже якобы давал приказ о штурме здания этой силовой структуры, располагающееся в Луганске по улице Ломоносова. "Болотов хотел нас полностью подчинить, мы отказались. Его люди не захотели нас штурмовать, даже после того, как он лично приказал им. Также я долго вел переговоры с коллегами в Киеве, спрашивал, какой у нас есть выход, нельзя ли закрыть уголовные дела. Мне ответили, что это невозможно... Полностью влились мы в структуру "МВД ЛНР" только после того, как "республику" возглавил Плотницкий", - уверяет боевик. Учитывая особую ситуацию, а также личность сепаратиста, предоставленная им информация нуждается в детальной проверке. Также известно, что в Украине существует специальная программа СБУ для раскаявшихся сепаратистов "ЛНР"/"ДНР", которая называется "На тебе чекають вдома".