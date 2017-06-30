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В аннексированном Крыму масштабная авария: на полуострове отключили Интернет и мобильную связь
30.06.2017 16:21
В оккупированном Россией Крыму произошла авария на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь. В результате чего произошел массовый сбой в работе сотовой связи и Интернета. Об этом сообщил назначенный Кремлем "вице-премьер правительства" Дмитрий Полонский, передает "Диалог.UA".
"Из-за аварии временно ограничен доступ к интернету абонентам, которые находятся в роуминге "К-телеком" и "КТК Телеком".
Также была снижена скорость доступа в Интернет у большинства провайдеров, и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи", - заявил он.
В правительстве оккупантов сообщили, что последствия аварии планируют устранить до сегодняшнего вечера.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Интернет, авария, мобильная связь
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