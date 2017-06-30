В Херсонской области задержаны двое пограничников ФСБ

30.06.2017 15:39

На берегу Перекопского залива были задержаны военнослужащие российской Федеральной службы безопасности. В Херсонской области на берегу Перекопского залива 30 июня около 02:30 пограничники местного погранотряда совместно с военнослужащими ВСУ задержали двух неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой те причалили к берегу. Об этом сообщает глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ", - отметил он.

По словам российских пограничников, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но "сбились с маршрута, потеряли ориентировку" и таким образом оказались на материковой части Украины.

По задержанным гражданам РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.