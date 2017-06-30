В Киеве женщина-полицейский заказала похищение и пытки человека

30.06.2017 20:06

В Киеве женщина-правоохранитель инициировала похищение человека, чтобы помочь своему сожителю избежать уголовной ответственности. «24-летняя женщина-полицейский пыталась помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства. Она попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого мужчину и путем применения насилия заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя», — сообщили в прокуратуре Киева.

Указывается, что за похищение человека полицейская сначала предложила 6 тыс. долларов, однако затем уменьшила сумму вознаграждения до 50 тыс. грн.

Тут в дело вступили силовики, которые инсценировали похищение мужчины, а также передали «исполнителю» видеодоказательства, якобы, совершенного преступления.

Заказчицу задержали сразу после передачи первой части вознаграждения. На данный момент ей готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

Напомним, 23 февраля спецслужбы инсценировали похищение народного депутата от БПП Алексея Гончаренко. В ходе этой спецоперации были задержаны члены преступной группировки, которая планировала похищение и нанесение увечий парламентарию.

Один из задержанных — депутат Лиманского райсовета Одесской области от Оппозиционного блока Александр Кушнарев — пытался добиться в суде изменения меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Однако Апелляционный суд Одесской области на заседании 30 июня отказал в ходатайстве, согласившись с опасениями прокуратуры, что обвиняемый может сбежать на территорию Российской Федерации.

Источник fakty.ua