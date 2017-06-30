Взялись за новое поколение: стало известно, как боевики ЛНР ведут пропаганду в детских садах

30.06.2017 15:02

Блогер и писательница из Луганской области Олена Степова заявила, что боевики на оккупированных территориях Донбасса взялись за пропаганду в детских садиках. Об этом она рассказала в интервью "Апострофу".

По словам Степовой, террористы понимают, что уже потеряли ту молодежь, которая помнит Украину.

"Им есть, с чем сравнивать. И сейчас эта молодежь выезжает с оккупированных территорий и отчаянно срывает "лэнэровские флаги". То есть на нее террористы пытались влиять, но все же не полностью охватили этим "не забудем, не простим, отомстим", - отметила она.

Блогер добавила, что сейчас школы на Донбассе переводят в состояние военных лицеев, где дети в военной форме принимают присягу защищать Россию и ЛНР. Степовая подчеркнула, что крайне важно, чтобы украинские СМИ, освещающие войну, делали акцент и на моментах такой пропаганды, а не только на обстрелах.

"Об этом также надо говорить. Надо говорить не только об обстрелах, хотя это тоже важно. Но еще важнее показывать стране всю войну, без исключения. Нет воды? Это война. Нет света? Это война", - сказала она.