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Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
Она положила миллионы долларов на то, чтобы в США и ряде европейских стран выиграли те кандидаты, которые, по мнению Кремля, могли бы на пару с Москвой разделить мир на сферы влияния по той модели, по которой делили Гитлер и Сталин.
Но всё предсказуемо пошло не так - мировое сообщество не хочет играть по правилам кремлёвского окурка. И вот, когда США пообещали Украине особый военный союз, а президент Франции открыто назвал Россию агрессором, у ботоксного карлика сорвало крышу.
Сорвало настолько, что он начал открыто использовать своё излюбленное оружию - теракты.
Сейчас уже мало кто сомневается, что взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году осуществила ФСБ, чтобы оправдать ввод войск в Чечню, поднять невысокий на тот момент рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом России. И это сработало!
Изощрённое убийство Литвиненко, причастность к которому российских спецслужб доказало британское правосудие. Ликвидация Немцова и других, мешавших превращать свой народ в стадо.
Затем были теракты в Европе. Участие спецслужб России в них не доказано, но главное правило криминалистики - ищи кому выгодно. А выгодны они были прежде всего Путину, который таким способом надеялся обеспечить приход к власти крайне правых или крайне левых европолитиков, лояльных к Кремлю.
Теракты в Украине - Шеремет, Хараберюш, Денис Вороненков, Шаповал. Вчера же (хотя стало известно только сегодня) в Константиновском районе подорвана машина с сотрудниками СБУ, погиб начальник отдела Департамента контрразведки.
ОРДИЛО? Не смешите... У них нет ни таких возможностей, ни такого профессионализма. И если ИГИЛ, совершая теракты, берёт ответственность на себя, то кремлёвские подонки работают в овечьей шкуре "нас-там-нет".
Сейчас масса политиков и журналистов ноет о том, что "устали от войны." Устали, сидя за комфортными столами перед дорогими компьютерами.
Так вот, для тех, кто устал - НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. И будет она длится до того момента, пока не будет порабощена Украина или же не будет разрушен, расчленён, похоронен и присыпан негашенной известью франкенштейн "русского мира".
Никого не пугаю, но будут ещё и локальные теракты, и заказные убийства, и неистовая российская пропаганда. Но, в конце концов, или они нас, или мы их. Я верю во второй вариант, потому, что на нашей стороне правда и почти весь мир, а на их - ложь, горстка авторитарных стран и купленных политиков.
Что делать? Не расслабляться, быть бдительными, фильтровать информацию, верить в победу, помогать армии и спецслужбам, совершенствовать профессионализм, не гадить внутри страны, помнить, что враг один.
Крыса ещё будет кусаться, но её силы не бесконечны, а возможности сужаются с каждым днём.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, теракт, СБУ
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