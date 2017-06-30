Закрывать "дыру" в Пенсионном фонде Украины будут семь лет

30.06.2017 20:31

Дефицит будет сокращаться постепенно, подсчитали в Министерстве финансов.Проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который передан в парламент, предусматривает, что в течение трех лет дефицит Пенсионного фонда не будет увеличиваться, а в течение еще 4 лет он будет ликвидирован. Об этом на брифинге заявила заместитель министра финансов Оксана Макарова.

"Мы подали бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы. Несмотря на проведение реформы, которую мы рассчитали и заложили в бюджетную резолюцию, и осовременивания пенсий, мы предполагаем, что дефицит в эти три года останется ... Это уже достижение, потому что осовременивание потребует больших средств и соответственно, те средства, которые реформа сгенерирует, дополнительные, для пенсионного фонда, они и пойдут на осовременивание ", – сказала Макарова.

По ее словам "дальше этот дефицит будет постепенно снижаться и за 7 лет он будет полностью переведен в ноль, и Пенсионный фонд будет самодостаточным".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Пенсионный фонд Украины станет бездефицитным через 5-10 лет. "Сегодня дефицит ПФ составляет более 140 млрд грн. Это при том, что 80% украинских пенсионеров живут на минимальные пенсии. Это говорит о том, что система неспособна обеспечить социальную справедливость. Поэтому мы обеспечим бездефицитность пенсионной системы на протяжение 7-10 лет", – заявил Гройсман.

Источник segodnya.ua