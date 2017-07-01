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Боевики массово дезертируют из войск "ЛДНР"

01.07.2017 21:11
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Боевики массово дезертируют из войск "ЛДНР"

Ситуация на оккупированном Донбассе обостряется и боевики не выдерживают напряжения.

Среди боевиков растет недовольство службой в рядах террористических "Л/ДНР". Так, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК исчезли трое террористов.

Об этом рассказали в ГУ разведки Минобороны Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Эти трое боевиков самовольно оставили передовые позиции.

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Также известно, что один террорист 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК покончил с собой, потому что не выдержал тяжелых условий службы. Ранее он просил, чтобы его уволили в связи с семейными обстоятельствами. Однако, командование эту просьбу отклонило.



Теги: Донбасс, дезертир, ДНР, ЛНР, боевики
 
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