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Британцу Бену Стимсону грозит тюремный срок за содействие боевикам на Донбассе
01.07.2017 15:50
Гражданину Великобритании Бенджамину Стимсону, воевавшему на востоке Украины на стороне террористов, грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Times.
41-летний Стимсон был арестован по возвращении в Манчестер, после того, как он дал интервью ВВС, в котором рассказал, что был готов убивать и принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков самопровозглашенных республик, а также что Россия стала жертвой западной империалистической агрессии.
Как сообщается, изначально он прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов.
Стимсону вынесут приговор 14 июля. В тексте обвинения говорится, что Стимсон отправился на Донбасс для содействия третьим лицам в совершении террористических актов.
Теги: Донбасс, Великобритания, тюрьма, боевики
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