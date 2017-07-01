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Британцу Бену Стимсону грозит тюремный срок за содействие боевикам на Донбассе

01.07.2017 15:50
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Британцу Бену Стимсону грозит тюремный срок за содействие боевикам на Донбассе

Гражданину Великобритании Бенджамину Стимсону, воевавшему на востоке Украины на стороне террористов, грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Times.

41-летний Стимсон был арестован по возвращении в Манчестер, после того, как он дал интервью ВВС, в котором рассказал, что был готов убивать и принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков самопровозглашенных республик, а также что Россия стала жертвой западной империалистической агрессии.

Как сообщается, изначально он прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов.

Стимсону вынесут приговор 14 июля. В тексте обвинения говорится, что Стимсон отправился на Донбасс для содействия третьим лицам в совершении террористических актов.



Теги: Донбасс, Великобритания, тюрьма, боевики
 
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