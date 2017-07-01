Британцу Бену Стимсону грозит тюремный срок за содействие боевикам на Донбассе

01.07.2017 15:50

Гражданину Великобритании Бенджамину Стимсону, воевавшему на востоке Украины на стороне террористов, грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Times.

41-летний Стимсон был арестован по возвращении в Манчестер, после того, как он дал интервью ВВС, в котором рассказал, что был готов убивать и принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков самопровозглашенных республик, а также что Россия стала жертвой западной империалистической агрессии.

Как сообщается, изначально он прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов.

Стимсону вынесут приговор 14 июля. В тексте обвинения говорится, что Стимсон отправился на Донбасс для содействия третьим лицам в совершении террористических актов.



