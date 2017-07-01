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Експорт вина з України скоротився втричі
У 2016 році Україна експортувала вина на $24,7 млн, що в три рази менше, ніж в 2013 році.
Про це згідно з даними Держстатистики пише «АПК-Інформ: овочі та фрукти».
Так, основною країною-імпортером українського вина в 2016 році була Росія. За рік до РФ було поставлено вина на загальну суму $11,6 млн.
Крім того, протягом звітного періоду імпорт вина в Україну також скоротився. Так, в 2016 році Україна імпортувала вина на $85,2 млн, що на 48,8% менше, ніж в 2013 році, а основним постачальником виступала Італія. У 2016 році поставки вина з цієї країни в Україну становили $24,46 млн.
У 2015 році Україна імпортувала 23,3 млн л вина, а в 2016 році ― 43,1 млн л вина.
Разом з тим, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство має хороші шанси виходу на міжнародну арену.
Експерт зазначила, що статистика останніх років свідчить про те, що поціновувачів винних напоїв серед українців стає все більше, і споживачі віддають перевагу вину замість слабоалкогольних напоїв і навіть шампанського.
Теги: Украина, Донбасс, вино, экспорт
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