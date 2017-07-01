Кабмин предлагает Раде выделить дополнительно 2,66 млрд грн на оборону

01.07.2017 16:30

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год", которым предлагает выделить дополнительно 2,66 млрд грн на финансирование обороны и безопасности.

Правительственный проект закона №6600, который зарегистрирован в парламенте 21 июня, предусматривает увеличение расходов общего фонда для финансирования неотложных нужд на оборону и безопасность государства, в том числе связанных с проведением антитеррористической операции в сумме 2 млрд 662,5 млн грн.

При этом согласно законопроекту, 1,5 млрд грн предлагается выделить Национальной полиции на денежное обеспечение с начислениями с целью покрытия дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения для полицейских (547,0 млн грн), а также материально-техническое обеспечение (953,0 млн грн); 352,8 млн грн – Министерству обороны на выплату единовременного пособия в случае гибели, ранения и инвалидности военнослужащих (249,8 млн грн), оплату коммунальных услуг и энергоносителей (100 млн грн), а также на обеспечение подготовки и участия сборной команды Украины в 2017 году на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (3 млн грн).

Также 100 млн грн предлагается выделить Службе безопасности Украины на денежное обеспечение с начислениями для военнослужащих специальных подразделений и участников АТО; 6,3 млн грн. - Государственной специальной службе транспорта на закупку продуктов питания (5,3 млн грн) и медикаментов (1 млн грн); 9,4 млн грн - администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на обеспечение правительственной связью должностных лиц в соответствии с законодательством.

400 млн грн предлагается выделить администрации Госпогранслужбы на денежное обеспечение с начислениями для участников АТО (100 млн грн), а также на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы (300 млн грн).

Кроме того, законопроект предусматривает выделение 100 млн грн Службе внешней разведки на оплату труда;- 177 млн грн - Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на денежное обеспечение с начислениями для спасателей и пожарных (100 млн грн) и для обеспечения мероприятий по безопасности полетов (77 млн грн); 17 млн грн - Главному управлению разведки Министерства обороны на выплату единовременного пособия в случае гибели, ранения и инвалидности военнослужащих (8,6 млн грн), а также на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (8,4 млн грн).

Источник: interfax.com.ua