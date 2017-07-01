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МИД Украины требует от РФ немедленно пустить консула к Сенцову и Кольченко
Недопуск консула к украинцам свидетельствует о намерении скрыть факты бесправия, считают в МИД.
Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить консулу Украины возможность посетить незаконно удерживаемых граждан, в частности Олега Сенцова, Александра Кольченка. Заявление об этом обнародовал пресс-центр МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с системными отказами российской стороны предоставить консулу Украины разрешение на посещение незаконно удерживаемых в Российской Федерации граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Рустема Ваитова, РусланаЗейтуллаєва и Ферата Сайфуллаева. Сознательное пренебрежение правом консула на посещение соотечественников в заведениях их содержания свидетельствует о намерении российской стороны скрыть факты бесправия и политической направленности дел в отношении граждан Украины", – говорится в сообщении.
Так, МИД Укарины требует от Российской Федерации безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ консульских должностных лиц Украины к незаконно удерживаемым Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, а также другим незаконно удерживаемым в России гражданам Украины.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия, препятствуя доступу консула к незаконно удерживаемым лицам, нарушает международные обязательства, а также положения Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией 1993 года.
Источник: segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, МИД, Олег Сенцов
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