Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МВФ назначил нового постпреда в Украине

01.07.2017 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МВФ назначил нового постпреда в Украине

Ожидается, что Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля.

Международный валютный фонд (МВФ) назначил своим постоянным представителем в Украине Йосту Люнгмана вместо Жерома Ваше. Об этом говорится в сообщении киевского представительства МВФ, передает телеканал "112 Украина".

Ожидается, что Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля.

Жером Ваше, сейчас занимающий должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после 4 лет работы в Украине.

Решение об изменении представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

"Господин Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в министерстве финансов Швеции. Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, господин Люнгман получил существенный опыт работы со восточноевропейскими и переходными экономиками", – сказано в сообщении МВФ.

Источник: segodnya.ua




Теги: Донбасс, фонд, МВФ, должность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх