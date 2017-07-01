МВФ назначил нового постпреда в Украине

01.07.2017 09:30

Ожидается, что Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля.

Международный валютный фонд (МВФ) назначил своим постоянным представителем в Украине Йосту Люнгмана вместо Жерома Ваше. Об этом говорится в сообщении киевского представительства МВФ, передает телеканал "112 Украина".

Ожидается, что Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля.

Жером Ваше, сейчас занимающий должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после 4 лет работы в Украине.

Решение об изменении представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

"Господин Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в министерстве финансов Швеции. Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, господин Люнгман получил существенный опыт работы со восточноевропейскими и переходными экономиками", – сказано в сообщении МВФ.

Источник: segodnya.ua



