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Названа дата, когда Ощадбанк возобновит работу отделений после кибер-атаки

01.07.2017 10:50
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Названа дата, когда Ощадбанк возобновит работу отделений после кибер-атаки

Пресс-служба "Ощадбанка" заявила, что работа во всех отделениях, прекращенная из-за кибератак, будет восстановлена в обычном режиме 3 июля.

Работа всех 3500 отделений государственного Ощадбанка, прекращенная 27 июня из-за кибер-атаки, будет одновременно восстановлена в обычном режиме 3 июля, сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк имеет крупнейшую сеть учреждений, именно поэтому масштабность и важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны", - говорится в релизе в пятницу вечером, когда остальные крупные банки, пострадавшие от кибер-атаки, уже восстановили работу своих сетей.

Банк также подчеркивает, что, по результатам проведенного анализа, все денежные средства клиентов не пострадали от сбоя в работе компьютерной сети.

"Сегодня, 30 июня, Ощадбанк заявляет, что функциональность сервисов банка после кибератаки восстановлена практически в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, среди жертв кибератаки 27 июня оказалось как минимум три банки из первой "десятки" по размерам активов: государственные Ощадбанк (2-е место по размеру активов на 1 апреля этого года) и Укргазбанк (4-е место), а также Укрсоцбанк (10-е место). Пострадали также ОТП Банк (12-е место) и банк "Пивденный" (14-е место).

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, Ощадбанк, кибератака, восстановление
 
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