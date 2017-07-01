Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing

01.07.2017 22:14

Правительство Голландии примет решение о процедуре, по которой пройдет суд над виновными в трагедии рейса MH-17 над Донбассом уже на следующей неделе.

На данный момент, рассматриваются два варианта организации судебного процесса: международный трибунал или суд в одной из стран, входящих в следственную группу.

Стоит отметить, что до этого власти Нидерландов заявляло, что виновные предстанут перед голландскими судами, однако страна единолично не определяет, каким образом и где будет проходить суд.

Источник: mignews.com.ua