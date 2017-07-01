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Оккупанты проводят в аннексированном Крыму танковые стрельбы, — Олег Леусенко
Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота выполняют стрельбы на полигоне Ангарский в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (или «миннападения РФ»), информирует еizvestia.com.
«На полигоне Ангарский в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве агрессоров добавили, что танкисты отдельно отрабатывали подавление находящихся на оборудованных позициях противотанковых расчетов условного противника.
Перед этим, 25 июня в Крыму на полигоне «Ангарский» российская военщина проводила тренировки боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота РФ.
Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.
Теги: Донбасс, Крым, оккупанты, стрельбы
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