Оккупанты проводят в аннексированном Крыму танковые стрельбы, — Олег Леусенко

01.07.2017 20:34

Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота выполняют стрельбы на полигоне Ангарский в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (или «миннападения РФ»), информирует еizvestia.com.

«На полигоне Ангарский в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве агрессоров добавили, что танкисты отдельно отрабатывали подавление находящихся на оборудованных позициях противотанковых расчетов условного противника.

Перед этим, 25 июня в Крыму на полигоне «Ангарский» российская военщина проводила тренировки боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота РФ.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.





