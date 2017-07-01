Первое заявление Аграмунт об отставке: украинцы возглавили кампанию против меня

01.07.2017 08:50

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт в своем первом заявлении после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку, заявил, что стал "жертвой из-за своего желания к диалогу" и что кампанию против него возглавили украинцы.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ.

По словам Аграмунт, его позиция по России и Сирии такая же, как и у президента Франции Эммануэля Макрона. А его "миссия" в Сирию была мотивирована только "подходом открытости и мира".

"К сожалению, через несколько дней после моего визита в Сирию произошла химическая атака, после чего я немедленно и решительно осудил тех, кто был ответственен за нападение", - подчеркнул Аграмунт.

"Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в Figaro и Guardian показывают, что его позиция по сирийскому кризису не отличается от моей. Другие лидеры во всем мире также заявили, что обязательно надо привлекать к диалогу все стороны, включая нынешнее сирийское правительство. Все эти заявления приветствовались международным сообществом ", - сказал он.

По его словам, "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него.

"Эта кампания, конечно, велась украинской делегацией, из-за национальных интересов в отношении России, а также социалистами и крайними левыми, по политическим и, следовательно, партийными причинами, в частности, для простого удовольствия, чтобы уничтожить президента от партии ЕНП", - заявил Агамунт.

"Политически, украинские депутаты с их упрощенческими лозунгами, а также социалистами и крайними левыми со своей скрытой программой, увидели прекрасную возможность напасть на меня, после моих инициатив к диалогу, чтобы ослабить меня и свести счеты", - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт изучает возможность обжаловать в суде решение ПАСЕ, которое открыло путь к его отставке, и уже начал предпринимать шаги для этого.

Напомним, группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Всего, под документом поставили подпись 158 депутатов. Решающее голосование ожидается 9 октября 2017.

Источник: eurointegration.com.ua