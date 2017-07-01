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Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря
Сегодня во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда пресекли вывоз из Украины крупной партии янтаря, который пытались провезти среди груза топливных гранул. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Во время досмотра грузового автомобиля "Даф" пограничники инициировали проведение углубленной проверки транспортного средства и груза. В ходе совместного с представителями фискальной службы выборочного осмотра пакетов с топливными гранулами правоохранители в середине некоторых из них нашли скрытые пакеты с камнями желто-коричневого цвета, которые похожи на необработанные камни янтаря.
За рулем автомобиля находился 42-летний житель Львовщины, который уверял, что ничего про контрабандный янтарь ему не известно, а груз перевозит в Чехию.
Для проведения полной проверки автомобиль с 21 поддоном с гранулами разгрузили. Среди груза найдено 6 пакетов с янтарем весом 106 килограммов.
Теги: Донбасс, Львов, контрабанда, пограничники, янтарь
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