Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Києві жінка-коп через кохання замовила викрадення людини

01.07.2017 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Києві жінка-коп через кохання замовила викрадення людини
У Києві співробітниця поліції замовила викрадення людини, щоб взяти на себе скоєння вбивства, в якому обвинувачують її цивільного чоловіка.

Про це повідомив заступник прокурора Києва Андрій Андрєєв у Facebook.

"Трагічне кохання. 24-річна лейтенант поліції за 50 тисяч замовила викрадення людини, з метою через тортури змусити обмовити себе у скоєнні вбивства в якому обвинувачується її цивільний чоловік", - написав Андрєєв.

Слідчі столичної прокуратури у співпраці з оперативниками СБУ інсценували викрадення, а після передачі обумовленої суми, затримали лейтенанта на гарячому.

Андрєєв повідомив, що готується оголошення підозри горе-поліцейській.

Источник: espreso.tv



Теги: Донбасс, Киев, похищение, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх