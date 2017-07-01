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У Києві жінка-коп через кохання замовила викрадення людини
01.07.2017 17:50
У Києві співробітниця поліції замовила викрадення людини, щоб взяти на себе скоєння вбивства, в якому обвинувачують її цивільного чоловіка.
Про це повідомив заступник прокурора Києва Андрій Андрєєв у Facebook.
"Трагічне кохання. 24-річна лейтенант поліції за 50 тисяч замовила викрадення людини, з метою через тортури змусити обмовити себе у скоєнні вбивства в якому обвинувачується її цивільний чоловік", - написав Андрєєв.
Слідчі столичної прокуратури у співпраці з оперативниками СБУ інсценували викрадення, а після передачі обумовленої суми, затримали лейтенанта на гарячому.
Андрєєв повідомив, що готується оголошення підозри горе-поліцейській.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, Киев, похищение, полиция
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