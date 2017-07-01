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УКРАЇНА НА ПІВРОКУ ОЧОЛИЛА ОРГАНІЗАЦІЮ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

01.07.2017 15:32
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УКРАЇНА НА ПІВРОКУ ОЧОЛИЛА ОРГАНІЗАЦІЮ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1 липня Україна почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Як раніше повідомили в МЗС України, українське головування буде зосереджене на проблемах економічного співробітництва в умовах безпекової кризи в регіоні.

Серед пріоритетів України є реалізація багатосторонніх регіональних проектів, зокрема в сфері транспорту. У зв'язку з цим у планах українського головування провести зустріч міністрів транспорту та низку заходів на експертному рівні.

Головування України, яке вона перейняла від Туреччини, триватиме півроку.

ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку в басейні Чорного моря.

На сьогодні організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. Штаб-квартира організації розташована у Стамбулі. 

Источник: tsn.ua



Теги: Украина, Донбасс, организация, сотрудничество
 
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