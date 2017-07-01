Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

01.07.2017 21:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Україна потрапила в топ-5 країн з найбільшою тіньовою економікою. Про це свідчить дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), присвячене оцінці і прогнозу розвитку глобальної тіньової економіки. Згідно з дослідженням, в якому вказані 28 країн, обсяг тіньової економіки в Україні становить 1 трлн 95,3 млрд грн, або 45,96% від торішнього ВВП країни, який становить 2,38 трлн грн, пише "РБК-Україна".

Лідером за найвищим показником тіньової економіки є Азербайджан (67,04%), на другому місці - Нігерія (48,37%), Україна - третя. Також високий показник у Російської Федерації (39,07%), Шрі-Ланки (37,76%), Бразилії (34,76%) та Пакистану (31,78%). Разом з тим, найнижчий показник - у США, Японії та Китаю (7,78%,10,08% та 10,15% відповідно).



Теги: Украина, Донбасс, теневая экономика
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх