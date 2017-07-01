УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

01.07.2017 21:49

Україна потрапила в топ-5 країн з найбільшою тіньовою економікою. Про це свідчить дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), присвячене оцінці і прогнозу розвитку глобальної тіньової економіки. Згідно з дослідженням, в якому вказані 28 країн, обсяг тіньової економіки в Україні становить 1 трлн 95,3 млрд грн, або 45,96% від торішнього ВВП країни, який становить 2,38 трлн грн, пише "РБК-Україна".

Лідером за найвищим показником тіньової економіки є Азербайджан (67,04%), на другому місці - Нігерія (48,37%), Україна - третя. Також високий показник у Російської Федерації (39,07%), Шрі-Ланки (37,76%), Бразилії (34,76%) та Пакистану (31,78%). Разом з тим, найнижчий показник - у США, Японії та Китаю (7,78%,10,08% та 10,15% відповідно).