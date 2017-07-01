В Кривом Роге мужчина пытался подкупить следователя

01.07.2017 11:10

В пятницу, 30 июня, в Кривом Роге был задержан мужчина, который намеревался предложить следователю полиции 10 тысяч гривен «откупных», чтобы избежать ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Данную информацию обнародовал пресс-центр Нацполиции.

"В Днепропетровский управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступил рапорт следователя Терновского отделения Криворожского отдела полиции относительно попытки склонить его к коррупционным действиям", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции сообщил, что к нему обратился местный житель, который подозревается в причастности к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Для закрытия уголовного производства нарушитель закона предложил следователю вознаграждение в размере 500 долларов США.

Мужчина был задержан во время передачи взятки в сумме 10 тысяч гривен

Терновским отделением полиции было открыто уголовное по части 1 статьи 304 "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Помимо этого, за попытку подкупа полицейского фигурант может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: mignews.com.ua