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В Кривом Роге мужчина пытался подкупить следователя
В пятницу, 30 июня, в Кривом Роге был задержан мужчина, который намеревался предложить следователю полиции 10 тысяч гривен «откупных», чтобы избежать ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Данную информацию обнародовал пресс-центр Нацполиции.
"В Днепропетровский управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступил рапорт следователя Терновского отделения Криворожского отдела полиции относительно попытки склонить его к коррупционным действиям", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции сообщил, что к нему обратился местный житель, который подозревается в причастности к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Для закрытия уголовного производства нарушитель закона предложил следователю вознаграждение в размере 500 долларов США.
Мужчина был задержан во время передачи взятки в сумме 10 тысяч гривен
Терновским отделением полиции было открыто уголовное по части 1 статьи 304 "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Помимо этого, за попытку подкупа полицейского фигурант может лишиться свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Источник: mignews.com.ua
Теги: Донбасс, Кривой Рог, взятка, следователь
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