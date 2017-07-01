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В мариупольском исполкоме Бойченко видит Мугли как представителем судоремонтного завода
Общественницу Лидию Мугли городской голова Вадим Бойченко видит в составе исполкома Мариупольского городского совета, как представительницу ООО "СРЗ", где она и работает.
Об этом он заявил журналистам на традиционной пресс-конференции, которая прошла после сессии Мариупольского городского совета.
"Давайте честно говорить, Лидия Мугли была представителем общественных организаций, которые утратили свою силу при исполкоме. В апреле закончил действие общественный совет при исполкоме. В соответствии с этим Степан Махсма проводил переговоры, чтобы совет переизбрал председателя и предложили кандидата в исполком. Но ничего не было сделано. Соответственно, если ничего не было сделано, то мы должны изменять состав исполкома. Если общественность соберется и будет принят единый кандидат, то, конечно, она станет членом исполкома",- пояснил Бойченко.
Напомним, в решении сессии Мариупольского городского совета Лидия Мугли, как и Дмитрий Забавин значатся как представители общественности. Но если Мугли для нахождения в составе исполкома нужно снова стать председателем, то Забавину можно просто продолжать свою деятельность.
"Дмитрий Забавин достаточно активный общественный деятель, который занимается вопросами транспорта, и он, действительно, помогает городу в том числе и частных перевозчиков. Соответственно, они с конструктивными предложениями всегда достаточно открыто смотрит на проблемы и предлагает решения", - охарактеризовал работу Забавина Бойченко.
При этом Бойченко обратился через журналистов обратился к Лидии Мугли с предложением о том, что может принять ее в состав исполкома, если в адрес исполнительной власти поступит письмо от руководства СРЗ. В нем должно быть указно, что она будет представлять работников этого предприятия.
" У нас есть представлен порт, у нас есть Юрий Зинченко, который представляет всю группу "Метинвест", она могла бы представлять еще одно предприятие",- сообщил Бойченко.
К слову, на нынешнюю сессию Мариупольского городского совета проект решения о выводе из состава исполкома Мариуполського городского совета азовца Сергея Кутракова и общественницы Лидии Мугли не выносился. Он по закону должен провисеть на сайте не менее 20 дней.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Вадим Бойченко
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