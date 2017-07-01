Вишивку "білим по білому" включили до переліку культурної спадщини

01.07.2017 07:50

Мінкульт включив до Нацпереліку нематеріальної спадщини решетилівську вишивку «білим по білому» та пісенну традицію Київської області.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

«Нині цей список поповнюється унікальною решетилівською вишивкою, яка славила та і надалі славитиме Полтавщину. Та якою, як я знаю, цікавляться навіть у далекій Японії. А також самобутні пісні Київщини, які демонструють древній пласт української культури, доносять в обрядових піснях наші традиції та звичаї. Власне, ці речі і є тим фундаментом нашої держави, що творять нашу ідентичність. Ми маємо і надалі збирати ці перли аби зберегти і примножити їх для нащадків. Як держава ми продовжуватимемо готувати номінаційні досьє в частині нематеріальної культурної спадщини задля визнання їх ЮНЕСКО. Як це раніше було зроблено з «Козацькими піснями Дніпропетровщини» та «Петриківським розписом», - сказав міністр культури України Євген Нищук.

Так, елемент «Пісенна традиція села Лука Києво-Святошинського району Київської області» охоплює собою практично весь жанровий спектр українських народних пісень. У репертуарі фольклорного гурту «Червона калина», який працює в цій пісенній традиції, є колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жнивні, весільні, колискові, протяжні пісні (пісні про кохання, сирітські, наймитські, чумацькі, козацькі, побутові, історичні, балади, романси), жартівливі та танцювальні пісні та псальми. Саме вони і становлять унікальну пісенну спадщину села Лука, яка формувалась протягом багатьох століть. Загалом репертуар колективу становить 316 композицій.

Показовим для гурту є варіативність виконання пісень, яка проявляється у коректній змінності музичного контуру заспівів та виводів. Практично кожна учасниця гурту має власний яскраво виражений індивідуальний стиль, свій арсенал прийомів імпровізації у співі.

Елемент «Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області вже давно є візитівкою краю. Її особливість у характерному поєднанні численних технік – до 5-7 одночасно. Поєднання лишви, ажурних мережок, вирізування, виколювання і особливо ювелірних технік – «солов’їні вічка», «зерновий вивід» – робить речі, виконані в цій техніці, справжнім твором високого мистецтва. При цьому розкривається все багатство і краса узорів, ювелірність їх виконання. Решетилівська вишивка «білим по білому» - своєрідний художній засіб, який асоціюється з красою морозних візерунків.

Основними носіями і центром збереження сучасної вишивки «білим по білому» є майстри та викладачі Решетилівського художнього професійного ліцею, вишивальниці приватної майстерні художніх промислів «Соломія», викладачі та учителі Решетилівської дитячої школи мистецтв, Решетилівської гімназії імені І.Л. Олійника та творчі родини.

Як повідомлялося, на сьогодні до Національного переліку України включено п'ять елементів нематеріальної культурної спадщини: Опішнянська кераміка, Косівська мальована кераміка, Кролевецькі ткані рушники, Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.ст., елемент «Козацькі пісні Дніпропетровщини».

Включення елементів до Національного переліку здійснюється на підставі рішення Експертної ради Міністерства культури України, до складу якої входять відомі фольклористи та етнографи.

Источник: expres.ua