Экс-главу черкасского управления Госземагентства решили оправдать

02.07.2017 15:57

В Черкассах апелляция оправдала задержанного в 2014 году по подозрению в получении взятки экс-начальника Главного управления Госземагентства в Черкасской области Петра Гамана.

Через полтора года после задержания суд первой инстанции признал Гамана виновным, но в мошенничестве: выяснилось, что на момент задержания чиновник был уволен с должности. Прокуратура области обжаловала слишком мягкий, по их мнению, приговор. Апелляционную жалобу подали также и защитники обвиняемого. Через семь месяцев Апелляционный суд области полностью оправдал Петра Гамана.

Петр Гаман возглавил управление Госземагентства Черкасской области в сентябре 2013 года. До этого он работал первым заместителем председателя областной государственной администрации.

Гамана задержали с частью суммы, которую он, якобы, требовал у фермера и его сына за долгосрочную аренду 400 га земель сельскохозяйственного назначения. Всего, как сообщил сын фермера, за свои услуги чиновник пригласил 80 тысяч долларов.

Сыном фермера оказался сотрудник Госземаганства Юрий Высильков.

Сам экс-чиновник связал задержание с местью бывшего начальника одного из отделов Госземагентства области Юрия Василькова. Его и еще 10 коллег Петр Гаман перевел из Черкасс в другие территориальные подразделения Госгеокадастра Украины. Решение объяснил тем, что эти работники не способны выполнять свои функциональные обязанности, бороться с правонарушениями в госземкадастре области, которые обнаружили компетентные органы еще до назначения на должность Петра Гамана.

20 мая 2014 года во время очередной встречи с Васильковым у ресторана «Эдем» в Черкассах на Гамана одели наручники. При осмотре рук и вещей задержанного, специального вещества, которым были помечены купюры, не обнаружили. Не было также и его отпечатков пальцев на пакете с 57 тыс. долларов. Этот пакет нашли в машине, которой он приехал в «Эдем». Автомобиль принадлежал знакомому задержанного. Он периодически оказывал транспортные услуги Гаману. Как попал пакет с долларами в авто? Следствие не имеет на это убедительного ответа.

В сентябре 2015 года судья Сосновского райсуда Черкасской области Алла Чечота, воспользовавшись тем, что на момент задержания Петр Гаман не являлся сотрудником Госземагенства (его уволили 5 мая 2014 года) и учитывая, что аренда земель для Виктора Вагиса (отчима Юрия Василькова) так и не была оформлена, вынесла приговор обвиняемому — мошенничество. Судья отвергла ст. 368 УК. Чиновник получил три года лишения свободы с испытательным сроком.

Петр Гаман заявил, что не мошенничал и взятку ни от кого не требовал и не брал. Поэтому решил обжаловать решение суда первой инстанции. Его адвокаты попросили суд отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в связи с отсутствием в действиях подзащитного состава уголовного преступления. Обе жалобы коллегия апелляционного суда рассмотрела в одном производстве.

После длительной подготовки, во время которой участники судебного производства должны были подать новые доказательства, рассмотрение дела продолжали не один раз. За семь месяцев на 2/3 изменился состав судейской коллегии. Это произошло потому, что в сентябре 2016 Высший совет юстиции отпустила в отставку судью Руслана Попельнюх, а в декабре этого же года — его коллегу Василия Евтушенко. Соответственно, некоторое время ушло на изучение «вопрос о необходимости замены на другого судью». Когда новую коллегию таки собрали, одно заседание потратили на то, чтобы решить, что нецелесообразно начинать судебное разбирательство от начала проводить повторно процессуальные действия, совершенные до замены судьи. Рассмотрение продлили.

Во время заседания стало понятно, что собранные в этом деле доказательства не доказывают участия обвиняемого ни в мошенничестве, ни во взяточничестве. К тому же, как читаем в судебных материалах, большинство из них собраны в рамках другого уголовного производства и являются недопустимыми. Коллегия судей признала справедливыми доводы стороны защиты о том, что в отношении господина Амана имела место провокация преступления. Известно, что факт вымогательства и принятия неправомерной выгоды должным образом не зафиксирован.

5 мая 2017 года Апелляционный суд Черкасской области отменил приговор суда первой инстанции по Петра Гамана. Производство по делу закрыли, в связи с отсутствием состава преступления. При этом апелляционную жалобу прокурора оставили без удовлетворения. Зато жалобу защиты обвиняемого удовлетворили.+

Прокурор областной прокуратуры Юлия Остапенко, которая участвовала в рассмотрении, сообщила, что облпрокуратура подала кассационную жалобу на постановление апелляционного суда. Когда состоится рассмотрение, пока неизвестно.