Луценко спрогнозував строки завершення слідства щодо розстрілів на Майдані

02.07.2017 09:10

До кінця 2017 року має бути завершено слідство щодо розстрілів на Майдані. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Команда прокурорів і слідчих повідомляє мені про готовність у четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані, найтрагічнішим сторінкам 18-го, 19-го, 20-го, 21-го», - сказав він.

Луценко висловив думку, що «справи стосовно Майдану рухаються непогано» хоча б тому, що завершено розслідування щодо всього оточення екс-президента Віктора Януковича. За словами генпрокурора, низка справ стосовно рядових виконавців, «беркутівців», перебуває на «гарячій стадії розгляду».

«Всіх учасників подій у Києві нами ідентифікованоі. Завдяки громадським активістам навіть створено 3D-схему подій на Майдані: хто стояв, в який час, в якому місці», - додав Луценко.

Источник: glavcom.ua