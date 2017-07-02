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На границе с Польшей массово продают места в автомобильной очереди
Подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы Украины совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и военной прокуратурой Луцкого гарнизона разоблачена противоправная деятельность группы гражданских лиц, которые перед пунктом пропуска «Ягодин-авто» осуществляли систематическое вымогательство денежных средств за проезд авто вне очереди за 400-1000 гривен.
К противоправной деятельности указанные граждане пытались привлечь отдельных сотрудников Луцкого пограничного отряда.
Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в Госпогранслужбе.
Правоохранителями задокументировано систематическое вымогательство взяток за проезд авто вне очереди перед пунктом пропуска «Ягодин» на украинско-польском участке границы. За сутки вымогатели могли организовывать внеочередной пропуск до 40 транспортных средств.
1 июля 2017 правоохранители задержали «на горячем» гражданское лицо во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 900 гривен за пропуск без очереди транспортных средств.
Предварительно, сотрудниками внутренней безопасности пограничников и СБУ задокументированы неоднократные факты вымогательства и неправомерного получения гражданскими лицами средств за пропуск автомобилей вне очереди. Указанные материалы исследуются в рамках уголовного производства по ч. 3 ст.368 и ч. 2 ст.369 УК Украины.
Во время обысков по месту жительства участников противоправной схемы правоохранители изъяли значительные суммы средств в национальной денежной единице и иностранной валюте.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Источник: sud.ua
Теги: Донбасс, Польша, граница, очередь
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