Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»

Газета Le Monde в пятницу, 30 июня, публикует интервью нового министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Глава французского МИД поговорил с журналистами о конфликте в Украине и Сирии, а также рассказал о будущем взаимоотношений с Россией и США. Это первое интервью Ле Дриана с момента назначения его на пост министра иностранных дел 17 мая.

Как пишет издание, приоритетом французской дипломатии остается борьба с терроризмом. Новый глава французского МИД не собирается кардинально менять внешнеполитический курс. Перед его министерством стоят три основные задачи: защита и безопасность граждан перед угрозой терроризма, решение проблемы изменения климата и выход Франции на новые экономические рынки. Жан-Ив Ле Дриан подчеркивает важность укрепления имиджа «сильной, амбициозной и влиятельной Франции», а также популяризации ее культуры и ценностей за рубежом.

В интервью Le Monde французский министр также заявил, что для стран ЕС главное — общими усилиями обеспечить безопасность своих граждан. Для этого в Европейском Союзе необходимо создать фонд обороны, бюджет которого должен составить не менее 500 миллионов евро.

В сирийском вопросе глава французского МИД проявил и решительность, и гибкость одновременно. «Как только факт использования химического оружия (в Сирии — RFI) будет документально доказан и будут установлены виновные, мы готовы действовать», — заявил Ле Дриан журналистам. Однако, он не считает, что отставка Башара Асада должна быть обязательным условием для проведения переговоров о политическом урегулировании кризиса. «Дело в том, что его уход не поспособствует решению конфликта. Я плохо себе представляю, как без улучшения ситуации в Сирии беженцы смогут вернуться домой».

Министр иностранных дел Франции также подчеркнул, что на данный момент политического урегулирования сирийского конфликта ждать не стоит, переговоры все еще не сдвинулись с мертвой точки. Необходимо положить конец хаосу в Сирии, так как, по его словам, это одно из условий безопасности в Европе. Также, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Франции в переговорах по Сирии, первый этап которых состоялся в Астане в январе 2017 года, он заявил, что правительство будет придерживаться линии президента Эмманюэля Макрона. «Мы можем сотрудничать со всеми, кто разделяет позицию главы Республики, представленную на встрече с президентом Путиным в Версале», — добавил Ле Дриан.

Говоря о России, глава французского МИД заявил, что сейчас открылись новые возможности для ведения диалога. «Продолжение сирийской драмы — это позор для международного сообщества. Как и все страны, Россия осознает, что военного решения этого конфликта не существует», — объяснил он.

Комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о неэффективности Минских соглашений, Ле Дриан сказал, что альтернативы им нет.

«Альтернативы "минскому процессу" на сегодняшний день нет. Никто — ни русские, ни украинцы не представляют себе другого формата переговоров. Поэтому мы считаем, что процесс должен обязательно продолжаться. Обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий. Нужно уладить эти вопросы до начала нового этапа переговоров в нормандском формате», — заявил глава французского МИД.

В интервью изданию Ле Дриан подтвердил, что решение продлить санкции против России страны Европейского Союза приняли единогласно. «Однако, следует помнить, что санкции имеют обратимый характер, в случае улучшения ситуации они могут быть сняты. Сегодня говорить пока об этом рано. Для этого необходима воля украинского руководства», — резюмировал он.

После выхода США из Парижского соглашения по климату, Ле Дриан заявил, что Франция будет пытаться убедить Дональда Трампа в ошибочности его решения. Этому, по мнению Ле Дриана, способствует позиция американских губернаторов, мэров и предпринимателей, которые несмотря ни на что собираются выполнять условия климатического соглашения.

Отвечая на вопрос, почему он так мало публично говорит о защите прав человека, министр Ле Дриан заявил, что «стремится не к популярности, а к эффективности».

Источник: ru.rfi.fr