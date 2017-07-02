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Под Киевом мужчина напал с молотком на женщину и двухлетнего ребенка
В Ирпене Киевской области 30-летний местный житель совершил два жестоких преступления. Как рассказали в ГУ НП Киевской области, сначала мужчина, который находился под воздействием наркотиков, решил обворовать в частный дом.
"Мужчина пробрался в дом, разбив окно.Но когда он находился в помещении, вернулась хозяйка с дочерью. Увидев вора, они начали кричать, а злоумышленник, схватив ювелирные изделия, бросился наутек. Хозяйка пыталась его догнать. Но во дворе дома он начал наносить ей удары металлической трубой – женщина потеряла сознание", – рассказывают в ГУ НП Киевской области.
На этом злоумышленник не остановился. Он, "вооружившись" молотком и спрятавшись в кустах на одной из улиц города, напал на молодую женщину с коляской.
"Он стал угрожать молотком 2-летнему ребенку и требовал у матери отдать мобильный телефон. Женщина начала кричать и звать на помощь. Ее услышали неравнодушны прохожие, они догнали грабителя и вызвали полицию.
Оказалось, задержанный ранее уже был судим", – говорят правоохранители.
Открыто уголовное производство по ст. 187 УК "Разбой", следствие продолжается.
Источник: kiev.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, ребенок, женщина, молоток
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