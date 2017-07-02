- Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья16:30
- Біля Пісків на міні підірвались українські військові, двоє загиблих 16:10
- Экс-главу черкасского управления Госземагентства решили оправдать15:57
- Рассмотрение снятия неприкосновенности с депутатов начнут завтра15:13
- В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за звонка о минировании14:35
- Непогода в Украине: пострадали 17 человек, обесточено 745 населенных пунктов13:51
- Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства 13:10
- РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ11:50
- Ще одного російського співака не пустили в Україну: відвідував Крим11:30
- Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС10:50
Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья
Заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин представил личному составу Мирноградского отделения полиции нового руководителя — Романа Алешкевича.
Как было отмечено во время представления, «Роман Алешкевич добросовестно нес службу в Авдеевке. Последние 8 месяцев он провел в обстреливаемом террористами городе, помогая мирным жителям разбирать последствия после каждого теракта. Алешкевич нес службу и тогда, когда боевики зимой этого года ежедневно били по жилым домам Авдеевки, убивали мирных жителей, и едва не привели в городе гуманитарную катастрофу».
Вячеслав Аброськин отметил, что новый руководитель должен исправить ситуацию в отделении и вернуть доверие людей к полиции. По результатам будут приняты дальнейшие решения.
В свое время Роман Алешкевич был командиром роты патрульно-постовой службы УГАИ в Запорожской области. Летом 2014 года в составе отряда запорожских правоохранителей месяц находился в командировке в зоне АТО, имеет статус участника боевых действий. Вернувшись в Запорожье, вместе с сослуживцами из ГАИ — в частности, с Андреем Топчием, начал активно заниматься волонтерской деятельностью. Запорожские «гаишники» собирали вещи, необходимые бойцам, организовывали ремонт машин для военных и все это доставляли в зону АТО.
В январе 2015 года Роман Алешкевич уехал в Мариуполь — был назначен заместителем начальника УГАИ в Донецкой области, которую занимал на тот момент полковник милиции Игорь Пожидаев, в срочном порядке переведенный из Запорожья.
Уже занимая высокий пост, продолжал ездить на передовую в составе волонтерской группы.
Когда ГАИ упразднили, Роман Алешкевич возглавил отдел дорожной безопасности главка. Как рассказал подполковник Андрей Топчий, месяцев восемь назад Роман Петрович начал службу в Авдеевке оперуполномоченным. И вот теперь новый поворот в карьере полицейского.
…Предыдущий начальник Игорь Овчаренко, как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, был снят с должности за неудовлетворительных результатов работы подразделения, он переведен в Авдеевское отделение полиции. Такое решение Вячеслав Аброськин принял после того, как он проинспектировал работу полиции Мирнограда.
Глава полиции Донетчины подверг критике работу подразделения и отметил, что в максимально короткое время все недостатки должны быть исправлены. Штат отделения полиции насчитывает 88 сотрудников. В среднем в милицию за сутки поступает 20-25 сообщений от людей. В основном граждане сообщают о семейных конфликтах и кражах.
Генерал подчеркнул, что важно сейчас — вернуть доверие населения к мирноградским правоохранителям, говорится в сообщении отдела коммуникаций главка.
Источник: iz.com.ua
Теги: Донбасс, полиция, Мирноград (Димитров)
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Что сотворили в Доброполье люди в балаклавах
- Жители Донецкой области прячут оружие в сарае, под диваном и даже в ванной
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- Подробности смертельного обстрела Ясиноватского района
- В Донецкой области произошла смертельная авария
- В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН 15:35
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья16:30
- Астроном-любитель обнаружил «лицо» Юпитера16:20
- Біля Пісків на міні підірвались українські військові, двоє загиблих 16:10
- Экс-главу черкасского управления Госземагентства решили оправдать15:57
- В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН 15:35
- Рассмотрение снятия неприкосновенности с депутатов начнут завтра15:13
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за звонка о минировании14:35
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Непогода в Украине: пострадали 17 человек, обесточено 745 населенных пунктов13:51
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками