- Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства 13:10
- РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ11:50
- Ще одного російського співака не пустили в Україну: відвідував Крим11:30
- Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС10:50
- За знесення наметів Євромайдану у Чернігові засудили екс-начальника міліції 10:30
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины09:30
- Луценко спрогнозував строки завершення слідства щодо розстрілів на Майдані09:10
- Украинцев начали лишать субсидий08:50
- Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»08:30
- В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик08:10
Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства
Президент Петр Порошенко отметил военнослужащих государственными наградами за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени старшина Алексей Кулешов.
Орденом "За мужество" III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого еще трое.
Медаль "За военную службу Украине" получили восемь военнослужащих военно-морских сил Украины.
Медаль "За безупречную службу" II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медаль "За безупречную службу" III степени — еще двое военных. Трое военнослужащих награждены медалью "Защитнику Отечества".
Источник: delo.ua
Теги: Донбасс, награда, государство, Порошенко
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки19:30
- Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку: есть разрушения19:10
- В МАРИУПОЛЬ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПРОВЕЗТИ ОБОРУДОВАНИЕ18:30
- Для школярів Покровська влаштували науковий пікнік від ДонНТУ14:34
- Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства 13:10
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ11:50
- Ще одного російського співака не пустили в Україну: відвідував Крим11:30
- В Британии построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов11:10
- В Гонконге создали клавиатуру-компьютер11:00
- Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС10:50
- Руденко не смог победить Поветкина10:40
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками